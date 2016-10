Althengstett Anstrengender Einsatz

Neben dem Freihalten der Wacholderbüsche hat die Gruppe ein weiteres Ziel, nämlich den Weißdornbewuchs auf den Steinriegeln zurückzuschneiden. Auf diesen lang gezogenen Steinwällen haben Vögel und Wind diverse Samen verbreitet. Die Steinaufschüttungen sind da- durch entstanden, dass frühere Generationen die störenden Steine von ihren kargen Äckern sammelten und sie zwischen den Feldern in langen Reihen ablagerten. Und wegen der Feuchtigkeit und Wärme der Steine wachsen die Wildpflanzenverbuschungen dort sehr üppig. Sie sollten in jedem Jahr zurückgeschnitten werden. In den Steinhaufen leben jetzt vor allem Reptilien wie Salamander und Eidechsen.

"Im Frühjahr haben wir die Hecken auf den Steinriegeln mit einer Schulklasse der Realschule Althengstett zurückgeschnitten. Die Zusammenarbeit mit dieser Schule und Lehrer Jooß klappt einfach hervorragend", freut sich die Calwer Nabu-Vorsitzende Renate Fischer. Inzwischen haben die Frauen die vielen Äste sowie Ranken zusammengerecht und zu einem großen Haufen aufgeschüttet, der noch abtransportiert werden muss.