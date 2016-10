Althengstett Anlaufstelle in allen Lebenslagen

"Das Café FAZ will mit einem niederschwelligen Angebot Menschen ermöglichen, auf ungezwungene Weise miteinander ins Gespräch zu kommen", erzählt die Ottenbronner Kindergartenleiterin Andrea Wosimsky, die sich am Montagnachmittag ebenfalls im Café eingefunden hat. Sie und einige Damen des Seniorenrates sind eifrig damit beschäftigt, Socken zu ­stricken und geben ihre Kenntnisse auf Wunsch gerne an die jungen Frauen weiter. So kann hier auf lockere Weise Kontakt geknüpft und eine kleine Auszeit vom Alltag genommen werden.

Heute sind die drei jungen Mütter Stephanie Glowatzki, Anita Stateczny und Sabine Bär ins Café FAZ gekommen. Außer ihnen haben sich auch einige weitere junge Mütter mit ihren Kleinkindern eingefunden. "Der Treff ist eine gute Möglichkeit, dass Kinder Kontakt zu anderen knüpfen können", freut sich Stateczny. Die drei Frauen haben, wie sie erzählen, gleichzeitig am Calwer Krankenhaus entbunden und pflegen seitdem gute Gemeinschaft.

Auch Sabine Bär aus Hausen, die heute mit Tochter Tamina zum ersten Mal ins Fron­äckerhaus gekommen ist, fühlt sich sichtlich wohl. Jungen und Mädchen krabbeln munter durch den Raum und haben ihre Freude an dem vielseitigen Angebot von Spielsachen. Zudem sind die beiden Beratungskräfte Franziska Binczik und Sarah Schäffler ins Fronäckerhaus gekommen und halten sich für Beratungsgespräche bereit. Binczik ist gelernte Erzieherin und Kindheitspädagogin, Schäffler Hebamme sowie Still- und Laktationsberaterin.

Die offenen Treffs im Althengstetter Fronäckerhaus mit Beratungsmöglichkeit finden jeweils am zweiten und vierten Montag des Monats von 15 bis 17 Uhr statt. Die neue Einrichtung wird vom Landesprogramm "Stärke" unterstützt. Dies ist eine Initiative des Landes Baden-Württemberg, die Familien dazu einladen möchte, sich miteinander auszutauschen und mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen oder auch an Kursen der Familienbildung teilzunehmen.