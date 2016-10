Althengstett Angebot schließt Lücke

"Diese Arbeit ist Dienst an Menschen, und es besteht Bedarf", hob der Vorsitzende der Sozialstation, Bürgermeister Clemens Götz, hervor. Mit der Eröffnung der Betreuungs- gruppe in Gechingen macht der Krankenpflegeverein jetzt vier Angebote an verschiedenen Orten an. Da Fahrdienste bestehen, können Interessierte mühelos innerhalb einer Woche auf Wunsch vier verschiedene Veranstaltungen besuchen. Das Angebot gibt es montags von 10 bis 13 Uhr in Ostelsheim (evangelisches Gemeindehaus), am Dienstag von 10 bis 13 Uhr in Gechingen (evangelisches Gemeindehaus), am Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr in Althengstett (Fronäckerhaus) und am Freitag von 14 bis 17 Uhr in Ottenbronn im Gebäude der Neuen Ortsmitte.