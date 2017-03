Althengstett An Bord von Sternwarte SOFIA

Schon als Kind ließ sich Bäzner-Zehender von der Astronomie begeistern. Ihr Lehrer war es, der in der Arbeitsgemeinschaft Astronomie ihre Leidenschaft für Himmelskörper weckte. "Damals stand die erste Mondlandung an, und seit damals hat mein Interesse nicht mehr nachgelassen", sagt die heute 64-Jährige im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

In Kinderuni und Bergwerk engagiert

Die gebürtige Neuenbürgerin hat Physik und Mathematik in Tübingen studiert. Sie war Lehrerin am Kepler-Gymnasium in Leonberg, am Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt und am Hermann Hesse-Gymnasium in Calw. Sie gibt Astronomiekurse in Schulen sowie Volkshochschulen und ist Vorstandsmitglied der Kepler-Gesellschaft. Sehr beliebt und schnell ausgebucht sind ihre Führungen für Kinder in der Kepler-Sternwarte in Weil der Stadt. Die Ottenbronnerin ist zudem Partnerlehrerin des Hauses der Astronomie in Heidelberg und des Deutschen SOFIA-Instituts (DSI) der Universität Stuttgart. Die Pädagogin engagiert sich außerdem als Vorstandsmitglied bei der Kinderuni Weil der Stadt und leitet Führungen im Bergwerk Neuenbürg.