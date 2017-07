Althengstett Althengstetts Realschüler brauchen sich vor nichts zu fürchten

Althengstett. Wenn 117 Schulabgänger der Realschule Althengstett in einen neuen Lebensabschnitt starten, sind sie durch eine realistische Lebensschule gegangen und brauchen sie sich vor nichts mehr zu fürchten. So sieht es zumindest Schulleiterin Christa Wurster-Zischler. Denn "Fehler zulassen, nochmals umdenken, neue Wege suchen und beschreiten, das hat uns in den sechs Jahren begleitet, euch und uns geprägt", so die Rektorin.