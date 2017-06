Althengstett Althengstett im bundesweiten Fokus

Auch der aus Althengstett stammende Journalist Hans-Gerd Öfinger hat die schwierige lokale Materie aufgegriffen und einen ausführlichen Beitrag in der überregionalen Tageszeitung "Neues Deutschland" (Berlin) verfasst. In allen Beiträgen werden die Forschungen über die Nazizeit in Althengstett und deren Aufarbeitung und Dokumentation für spätere Generationen als vorbildlich gewürdigt.

Bittel berichtet in seinen Beiträgen neben den politischen Vorgängen in Althengstett und die Folgen für den polnischen Zwangsarbeiter Marian Tomczak und seine 18-jährige Geliebte Hedwig Zipperer auch mehrere junge Frauen, die Opfer der NS-Diktatur wurden.

Die 21-jährige Martha Gründler, die 19-jährige Emma Luz und die 18-jährige L.S., die alle in Althengstett lebten und wegen ihrer Liebesbeziehung und "verbotenem Umgang mit Polen" verhaftet wurden, kamen für Jahre ins Frauenkonzentrationslager Ravensbruck. Hier mussten sie unter extremen Bedingungen schwere Häftlingsarbeit leisten.

Hedwig Zipperer brachte auf einem kurzen Hafturlaub Ende September 1942 ihren Sohn Helmut zur Welt. Sein Vater, Marian Tomczak, wurde im August 1942 von Mitarbeitern der "Staatspolizeileitstelle Stuttgart" in Althengstett am Waldrand erhängt. "Der Leichnam Tomczaks wurde noch an seinem Todestag dem Anatomischen Institut der Universität Tübingen übergeben, am 10. Mai 1943 für Muskeluntersuchungen verwendet und anschließend mit anderen auf dem Gräberfeld X im Tübinger Stadtfriedhof beerdigt", sagt Bittel.

Die späteren Bemühungen der vier entwürdigten jungen Frauen um eine Entschädigung für ihre zahllosen Lei- den und Demütigungen wurden nach dem Krieg viele Jahre lang vom Tübinger und Nagolder Amt für Wiedergutmachung abgelehnt.

"Erst im Zusammenhang mit der Zwangsarbeiterentschädigung nach Bildung der rot-grünen Regierungskoalition in Berlin 1998 konnten die noch lebenden der vier Althengstetter Frauen Entschädigungssummen in Empfang nehmen – wohl etwa 15 000 D-Mark pro Person", so der Historiker.

Gegner in Lagern interniert

Auch Öfinger berichtet in einem Artikel über die Vorgänge in Althengstett während der Nazizeit. "Ein Hauptanliegen unserer Publikation ist es, Personen zu ehren, die in Zeiten der Unmenschlichkeit Menschlichkeit gezeigt haben", sagt Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz.

Neben den vier Namen der entehrten Frauen nennt Autor Öfinger auch die Namen der Althengstetter Nazigegner Paul Frohnmeyer, Emil Kienzle, Wilhelm Schwarz und Richard Söll. Sie wurden bereits wenige Wochen nach der Machtergreifung Hitlers verhaftet und zeitweilig in Konzentrationslagern auf der Schwäbischen Alb interniert. Die örtlichen Naziführer, die in der NS- Zeit den Ton angaben, seien später bei den Entnazifizierungsverfahren lediglich als "Mitläufer" eingestuft worden und galten in ihrer Heimatgemeinde rasch wieder als "honorige Männer", kritisiert Öfinger.

Über das Schicksal der Opfer des Regimes hingegen, die zusammen mit ihren Angehörigen schwer gelitten hätten, sei im Altthengstett der Nachkriegszeit jahrzehntelang allenfalls hinter vorgehaltener Hand geredet worden.