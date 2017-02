Althengstett Altgedienter Genosse

Althengstett. Anlass war die Ehrung des altgedienten Sozialdemokraten für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD. Im "Hengstetter Hof" in Althengstett zeichnete Esken den Ministerialdirektor a. D. und Spitzenbeamten Manfred Stehle im Kreise des SPD-Ortsverbandes Althengstett mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold aus.

Die Reform- und Ostpolitik von Willi Brand sei es gewesen, die ihn dazu bewegte, im Alter von 19 Jahren in die SPD einzutreten, so Stehle, der aus Albstadt-Ebingen stammt. Er engagierte sich zunächst bei den Jusos, die Nachwuchsorganisation der SPD, und wurde später Kreisvorsitzender in Balingen. Sein beruflicher Weg führte ihn nach Stuttgart.

Mit seiner Frau und den beiden Töchtern zog er nach Weil der Stadt, wo er wiederum Verantwortung an der Basis als stellvertretender Kreisvorsitzender übernahm. 1992 zog die Familie nach Althengstett, und für Manfred Stehle war es selbstverständlich, in den Ortsverband einzutreten.