Althengstett Als Martin Bruttler auf die Erde zurück

500 Jahre nach dem berühmten Thesenanschlag hat sich in der Welt und im Kirchensystem so einiges verändert. Bruttler musste sich somit durch Crashkurse schwäbeln und die neueste Technik aneignen. Von dieser Technik und den Möglichkeiten war er schnell begeistert.

Reformationen sollten mit Plattformen im Internet wie Facebook und Twitter heutzutage doch ein Kinderspiel sein. Bruttler muss jedoch feststellen, dass dem nicht so ist. Während Justin Bieber mit unwichtigen Sätzen in kürzester Zeit 36 Millionen Menschen erreicht, kann der Reformator nur auf drei Follower zählen.

Im Fernsehen hat Bruttler ebenso wenig Erfolg. Schnell wird ihm klar, dass Shows wie Wetten, dass ... ?" und Talkrunden kein Interesse an Gesprächen über Gott haben. "Gott macht keine Quote", stellte Bayer fest.

Männer fühlen sich immer wohl

Den Wandel der Kirche und die täglichen Aktivitäten in den Gemeinden stellte er in Frage. Nur Frauenkreise bekämen ein Wohlfühl-Wochenende. Daher müssen sich Männer wohl immer gut fühlen und dies nicht erst erlernen.

Am Ende des Programms entschied sich Bruttler wegen der vielen Veränderungen in der Technik, der Lebenseinstellung, der Werte und der Globalisierung, gegen ein Comeback und einen erneuten Reformationsversuch. Stattdessen gab er den Auftrag an das Publikum weiter. "Wenn ihr meint, dass Religion neuen Wind oder Geist benötigt, dann prüft, ob es nicht eure Aufgabe wäre", sprach er ab­schließend zum Publikum.

So endete ein durchaus unterhaltsamer und mit viel Witz bepackter Abend, der den Besuchern, die sich mit großem Beifall bedankten, sehr gefiel.