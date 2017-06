Althengstett Alle Teams können sich behaupten

Die Mädchen lagen nach drei der vier Disziplinen noch auf Platz zwei, wurden aber knapp in der letzten Disziplin, dem Hindernisschwimmen, auf Rang vier verdrängt. Die Jungs waren zum Teil das erste Mal bei einer Landesmeisterschaft dabei und konnten sich trotz ihres jungen Alters einen neunten Platz erkämpfen.

Das darauffolgende Wochenende war ein Großereignis für alle Schwimmer der Wettkampfgruppe aus Althengstett. An gleich zwei DLRG-Rettungswettkämpfen gleichzeitig nahmen Althengstetter Schwimmer teil. Das Trainerteam um Heike Wolf beschloss, dass die jüngeren Wettkampfschwimmer weitere Erfahrungen im Poolbereich beim Alwin Weinreuther Pokal in Bönnigheim sammeln sollten. Den erfahrenen Schwimmern wurde die Möglichkeit zur Teilnahme an den offenen Freigewässer Landesmeisterschaften Sachsen/Brandenburg in der Nähe von Berlin geboten.

Diese für Althengstett neue Wettkampfalternative bot sich an, da die inzwischen zwei IRB Rettungsboot-Teams, ein Herren- und ein Damenteam aus Althengstett, dort auch am Start waren. Nachdem es den Trainern Heike und Thomas Wolf gelungen war, die speziellen Wettkampfgeräte und einen Transportanhänger in ausreichender Anzahl auszuleihen, konnten diesmal zehn Wettkampfschwimmer sowie zwei Mannschaften zu dieser Landesmeisterschaft angemeldet werden.

Mit den Wettkampfgeräten Surf Ski und Board konnten die Althengstetter im Freigewässer bisher nie üben. Deshalb musste ein kurzes Training mit diesen unbekannten Rettungswettkampfgeräten nach Ankunft am Großen Stienitzsee in Hennickendorf bei Berlin ausreichen, um sich vorzubereiten. Die Wetter-und Wasserbedingungen waren eine weitere Herausforderung für die jungen Schwimmer. So mussten alle Disziplinen im 15 Grad kalten Wasser ohne Neoprenanzug absolviert werden. Die Ortsgruppe Althengstett war am Ende die zweitbeste überhaupt. Die Schwimmer konnten einige Landesmeistertitel mit nach Hause nehmen.

Nur kurze Vorbereitung

Auch die zwei Teams bei den IRB-Bootsfahrern lieferten gute Ergebnisse ab. Das Team mit Thomas, Felix, Katja Wolf und Leonie Peter erreichte den neunten Platz. Durch die Verletzung des Bootsgastes konnten die letzten Finalläufe nicht mehr in gewohnter Weise und Zusammensetzung gefahren werden. Dies verhinderte eine bessere Platzierung.

Heike Wolf, Katja Wolf, Leonie Peter und Kiara Hassouna waren mit ihrem Damenteam das erste Mal bei diesem Bootswettkampf dabei. Auch hier beschränkte sich das Teamtraining auf den Vorwettkampftag. Trotzdem konnten sie den beachtlichen vierten Platz erzielen.