Althengstett 350 Jahre Erfahrung mit Imkerei

Vorsitzender Kurt Adam berichtete über das stetig steigende Interesse der Bevölkerung an Bienen und Imkerei. In Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen bis hin zu Seniorengruppen finden eine Vielzahl an Informationsveranstaltungen in den Räumlichkeiten des Imkervereins statt.

Die angebotenen Kurse (Neuimker, Zucht, Wachs und Honig) werden gut besucht. Auch das Imkerfest – in diesem Jahr am 25. Juni – zieht zahlreiche Besucher und Informationslustige an. Das Programm für 2017 bietet attraktive Vorträge und einen gemeinsamen Ausflug ins Münstertaler Bienenmuseum. Hierzu sind Gäste willkommen.

Durchschnittliche Honigausbeute