Altensteig (Württ.) Zum Geburtstag einen Hefezopf

Musikschullehrer Tobias Steeb hat die Band in 16 bis 18-stimmiger Besetzung geformt. Unter seiner Leitung wurden 13 weltliche und geistliche Musikstile einstudiert, von Barock bis Klassik, von Gospel bis Spiritual, von Rock bis Funk. Auf internationalen Konzertreisen traten die 35 Blechbläser unter anderem in Gefängnissen, albanischen Bergdörfern und bei Ureinwohnern in Südamerika auf. "Musik verbindet und berührt Menschen", sagte Bürgermeister Gerhard Feeß in seiner Gratulation. Den Scheck an Steeb überreichte er mit leichter Verspätung, denn der Trompeter hatte inzwischen bei der Altensteiger Stadtkapelle Platz genommen für den ersten von vielen Höhepunkten des Jubiläumskonzerts.

Hans-Joachim Fuchtel: "Das war keine Musik, das war Musikkunst."

Stadtmusikdirektor Josef Stritt hatte eine Komposition ("From these Ashes") über einen Wald mit Sonnenaufgang und Vogelgezwitscher am Morgen samt dramatischer Szenen ausgesucht. "Das war keine Musik, das war Musikkunst", schwärmte Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Blasmusikverbandes Calw.