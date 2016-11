Altensteig (Württ.) Zum Auftakt wird Lebkuchen verteilt

Altensteig. In verwinkelten Gassen rund um die evangelische Stadtkirche und das mittelalterliche Schloss werden in dieser Woche vom Betriebshof Hütten und Stände aufgebaut. Lebkuchen und der Duft von Glühwein und Bratwürsten dringt ab Freitagabend in die Nase, Schupfnudeln und Lockenkartoffel warten auf Abnehmer, es gibt Gebäck, die beliebte Schokolade mit der Altstadtsilhouette, Plätzchen, würzigen Käse aus der Partnerstadt Bourg St. Maurice, Glühwein und nichtalkoholische Getränke.

Im Schlosshof kann man Holzbildhauer Uwe Thaler beim Schnitzen von Figuren zuschauen, Kurt Huss bei Drechselvorführungen und Georg Halter beim Schnaps-Schaubrennen. In einer Nische der Paulusstraße wird eine weihnachtliche Krippe mit Maria, Josef, dem Jesuskind und lebenden Tieren (Esel und Schafe) aufgebaut. Der Purzeltreff Altensteig lädt am Samsztag und am Sonntag zum Kaspertheater ein, und beim Gasthaus Rössle dreht ein Kinderkarussell seine Runden.

Eröffnet wird der diesjährige Weihnachtsmarkt am Freitag, 24. November, um 18 Uhr von Bürgermeister Gerhard Feeß und dem Musikverein Walddorf auf der Bühne vor der Stadtkirche. Anschließend werden von Schülern gebackene Lebkuchen kostenlos an die Umstehenden verteilt. Um 19 Uhr beginnt das traditionelle Weihnachtskonzert der Stadtkapelle in der evangelischen Kirche. Musikdirektor Josef Stritt zeichnet für das Programm mit bekannten und weniger bekannten Liedern verantwortlich. Außerdem wirken ein Holzbläsertrio und ein Blechbläserquartett mit.