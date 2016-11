Altensteig (Württ.) Zum Auftakt gibt es Lebkuchen

Auf der Bühne vor der evangelischen Stadtkirche hatte sich auch Emmanuelle Bony eingefunden, Deutschlehrerin in Altensteigs französischer Partnerstadt Bourg St. Maurice. Mitgebracht hatte sie 21 Schüler, die an ihrem Stand vier verschiedene Sorten französischen Käse und ein spezielles Nudelgericht verkaufen.

Der Lebkuchen wurde von Siebtklässlern der Friedrich-Boysen-Realschule am Donnerstag in zweistündiger Arbeit unter Anleitung der Lehrerinnen Stephanie Kalmbach und Heike Körber gebacken. Nach der Eröffnung mit musikalischen Umrahmung durch das 19-köpfige Blasorchester Walddorf unter Dirigent Ulrich Schnaidt wurde das süße Gebäck auf acht Blechen in kleine Stücke geschnitten und kostenlos an Besucher verteilt. Anschließend lohnte ein Gang im Lichterglanz durch die verwinkelten Gassen der Altstadt mit insgesamt 68 Holzhütten und Ständen.

Der Weihnachtsmarkt wird heute um 14 Uhr mit Vorführungen und einem bunten Unterhaltungsprogramm fortgesetzt. Am Sonntag beginnt er um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche und anschließender Adventsmusik des Altensteiger Posaunenchors auf dem Vorplatz.