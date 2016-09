Altensteig (Württ.) Zum Abschluss gibt

Bei Jugendlichen waren das Ein-Meter-Sprungbrett und die 70-Meter-Rutsche beliebt, bei Kindern das Piratenschiff, die Kletterwand und die Matschecke. Beim Frühschwimmen am Dienstag und Donnerstag wurden nach Angaben des Personals jeweils 30 bis 40 Leute gezählt.

"Wir haben viele Saisonkarten verkauft"

"Und wir haben viele Saisonkarten verkauft", sagt Weinhardt. Er führt das darauf zurück, dass die Stadtwerke als Betreiber der Freizeitanlage ihren Kunden einen Rabatt gewähren.

Nach dem Ende der Saison werden Abschlussarbeiten erledigt. Das Wasser bleibt im Becken, weil der Boden und die Wände sonst durch Frosteinbrüche in den Wintermonaten Risse bekommen könnten.

Das Freibad Altensteig ist ab kommenden Montag zu, das Hallenbad Walddorf ab Dienstag, 13. September, wieder regulär ab 16.30 Uhr geöffnet (am Samstag bereits ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr). Beim Warmbadetag am Donnerstag beträgt die Wassertemperatur 30 Grad. Das Hohenbergbad in Altensteig bleibt laut Weinhardt noch bis Anfang Oktober geschlossen.