Die Sonne strahlt, die Konfirmanden lächeln, vielleicht auch ein wenig aufgrund ihrer Nervosität. Die Glocken läuten zur Konfirmation. Zehn Konfirmanden aus Wart warten darauf, in die festlich geschmückte Kirche einzuziehen. Der Gottesdienst steht unter dem Thema: "Was ist dir heilig?" Eines sei dabei unbedingt festzuhalten, so äußert Pfarrer Eßlinger: "Wir sind Gott heilig." Mit diesem Festgottesdienst endete das Jahr der Konfirmandenzeit. Gottes Segen bleibe. Auf dem Bild sind zu sehen (in vorderster Reihe von links): Bernike Wechler, Lara Fortenbacher, Emelie Brenner, Lara Buchthal, Celine Strauß, in der zweiten Reihe: Max Schefner, Johannes Breitling, Nico Gesatz, Moritz Lohr, und hinten: Luca Schneidemesser und Pfarrer Eßlinger Foto: Klink