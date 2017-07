Altensteig (Württ.) Zahl der Straftaten ist rückläufig

Der Polizeiposten Altensteig sei momentan mit sechs Beamten besetzt, darunter "eine Kollegin in Teilzeit". Der Polizeihauptkommissar räumte ein, dass die Ordnungshüter im Stadtbild nicht mehr so präsent seien, wie dies in der Vergangenheit noch der Fall gewesen sei. Der Grund dafür sei unter anderem "viel Schreibtischarbeit", und wenn eine Tatverdächtige nach Schwäbisch Gmünd überführt werden müsste, "dann fehlen zwei Kollegen einen ganzen Tag lang". Um den Personalmangel zu kompensieren, sei unter anderem die Präventionsarbeit reduziert worden.

Dieses Vorgehen hält Stadtrat Gerd Stunder (SPD) für "Unfug", denn "Präventionsarbeit ist die beste Vorsorge gegen Kriminalität". Dieter König verwies auf die Personalsituation – "wenn der Streifendienst aufrecht erhalten werden soll, leidet etwas anderes darunter."

Der Postenchef dankte der Stadt Altensteig für die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit. Bürgermeister Gerhard Feeß erwiderte den Dank und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass die rückläufige Entwicklung der Straftaten anhält.