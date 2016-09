Altensteig (Württ.) Wuchtige und farbintensive Werke

Die wuchtigen, kraftvollen und farbintensiven Arbeiten der 30-Jährigen kommen, laut Oldenkotte, in der Rathausgalerie besonders gut zur Geltung. Beeindruckt hätten ihn bei den Malwerken der Entwicklungsprozess, Deutungsformen und die künstlerische Umsetzung biblischer Ereignisse.

Die Laudatio über die 1986 in Worms geborene, inzwischen in Gechingen wohnhafte und in ihrem Atelier in Bad Teinach-Zavelstein freischaffende Künstlerin hielt Carla Heussler. Die Dozentin an der Kunstakademie in Stuttgart stellte die einzelnen, mit Leinöl gemalten, in mehreren Schichten mit weitausholenden Armbewegungen aufgetragenen theologische Grundfragen betreffenden Werke vor: Das Weib, das die Schlange mit der Ferse zertritt, der wütende Gott, Jesaja, der Jerusalem eine neu Gnadenzeit verkündet.

In einem Bild greift sie das Flüchtlingsdrama und das "Rauschen des Fleisches" auf. Und sie schlägt eine Brücke zu Martin Luther und 500 Jahre Reformation. Bekanntlich verwandelt sich Altensteig vom 23. bis 30. Oktober in eine Reformationsstadt. Umrahmt wurde die Vernissage mit Improvisationen von Moritz von Woellwarth auf der Posaune.