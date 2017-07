Altensteig (Württ.) Wohnung wird zu Gruppenraum umgebaut

Bis es soweit ist, seien umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten notwendig, erklärte Hochbauamtsleiter Andreas Bayer in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Fenster und Böden müssten ausgetauscht, die Elektroinstallation erneuert, ein zweiter Fluchtweg über das bestehende Flachdach in Richtung Garten errichtet, das Treppenhaus hergerichtet und ein zweiter Eingang geschaffen werden. Kostenpunkt: 195 000 Euro. Im städtischen Haushalt sind 100 000 Euro eingestellt. Gefördert wird die Maßnahme mit 70 000 Euro.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kleinkinder nehme zu, hatte Hauptamtsleiter Thomas Bräuning in einer vorangegangenen Gemeinderatssitzungen erläutert. Verschiedene Standorte wurden untersucht. Die Obergeschosswohnung in der Bahnhofstraße 18 erschien am besten geeignet. Vorher musste dem Mieter gekündigt werden, was wegen des langen Mietverhältnisses erst zum 1. August 2017 möglich ist.

In der Ausschusssitzung wurde darauf hingewiesen, dass auch die Fenster und Fensterläden im Dachgeschoss kaputt seien und die Außenfassade des Gebäudes sanierungsbedürftig ist. Deshalb will man nach den Bauarbeiten im Inneren mit der Außensanierung beginnen. Der Bau- und Umweltausschuss stimmte der vorgelegten Planung zu. Auf Antrag von Bürgermeister Gerhard Feeß wurde kein bindender Beschluss gefasst, sondern eine Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen.