Altensteig (Württ.) Wettkämpfe in vier Disziplinen

Mehr als 40 Mädels und Jungs im Alter von sechs bis zwölf Jahren kämpften mit viel Enthusiasmus um die ersten Plätze innerhalb der vier Disziplinen Korbball, Hockey, Staffellauf und Fußball. Die beiden Siegergruppen wurden gebührend gefeiert und durften stolz ihre Pokale entgegen nehmen. Doch nicht nur die Siegergruppen erhielten Geschenke: Jedem einzelnen Kind wurde eine Sportlerurkunde sowie ein Siegerbutton als Erinnerung überreicht.

Das Kids-Sportturnier beinhaltet das Ziel, dass verschiedene Gruppen gemeinsam Kindergottesdienst – mal ganz anders – mit viel Bewegung, Spaß und Tiefgang erleben. Mit Filmausschnitten und aktuellen Fotos berichtete Kieran Given aus Altensteig, welchen hohen Stellenwert und Bedeutung das Thema "Hingabe" für seinen Bruder Shay Given an seinen Sport bedeutet. Shay war 134maliger irischer Nationalspieler und ist ehemaliger Profi unter anderem von Newcastle United und Manchester City. Nach seiner letzten Profistation bei Stoke City in der englischen Premier League hat der langjährige Nationalkeeper seine Karriere im Sommer beendet. Given übertrug das Thema "Hingabe" auf das Angebot, welches der Gott der Bibel an uns Menschen richtet: Er hat sich hingegeben, damit wir Menschen ewiges Leben haben und ihn mit ganzer Kraft und Hingabe lieben können.

Einen Überraschungseffekt für die jungen Zuhörer lieferte der Referent, als er das Original-Spielertrikot sowie ein paar Torwarthandschuhe auspackte, welche sein Bruder beim denkwürdigen Spiel Irlands in Frankreich trug, als die Iren im Playoff-Spiel aufgrund einer unsportlichen Aktion um die WM-Teilnahme in Südafrika gebracht wurden. Einzelne Bildpostkarten des Nationalspielers mit einem Autogramm wurden abschließend verlost.