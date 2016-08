Altensteig (Württ.) Wetter lockt Besucher

Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Beim Abenteuerfilm "The Revenant" über einen Fährtensucher, der in der Wildnis von einem Bären angefallen wird und sich durchschlagen muss, saßen am Freitagabend 212 Zuschauer im Amphitheater des Schlossgarten. Hervorragend besucht war am Samstagabend der Zeichentrickfilm "Ice Age 5" mit 358 Kinogängern unter freiem Himmel, und auch "Ich bin dann mal weg" über einen Entertainer, der sich eine Auszeit nimmt und auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgert, lockte 245 Besucher an. Den Rekordbesuch konnte allerdings "Birnenkuchen mit Lavendel" mit 373 Zuschauern verbuchen.

Am heutigen Dienstag läuft ab 20.30 Uhr "Der geilste Tag" über Benno, der einen unheilbaren Gehirntumor hat.

Noch bis einschließlich 6. September flimmert in der Schlossanlage jeden Abend ab 20.30 Uhr ein Film über die Großleinwand.