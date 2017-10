Altensteig (Württ.) Werbering bittet zum Oktoberfest

Schaafs Augenweide lädt zum Bierkrugschieben "für den guten Zweck" ein. "Claudi" empfängt die Kunden nach ihrem Umzug mit einem Glas Sekt. Die Metzgerei Kern bietet Grillspezialitäten vom Smoker an, das Café Wohnzimmer Zwiebelkuchen sowie neuen Wein und bereits am Vormittag ein Weißwurstfrühstück. Forst- und Gartentechnik Dengler serviert ein bayerisches Vesper und gewährt Besuchern im Dirndl oder in Lederhose einen Rabatt auf sein Warensortiment. Wer sich so im Rathausfoyer sehen lässt, erhält von Fotograf Wolfgang Schlumberger ein Foto gratis. Etwas Besonderes hat sich Werberingvorsitzender Uwe Seeger ausgedacht. Wer einen selbst gebackenen Apfelkuchen in sein Modegeschäft bringt, mit dem Kunden verwöhnt werden können, erhält als Dankeschön einen Gutschein über 20 Euro. Thomys Genusslädle baut zurzeit seine Feinkostabteilung aus. Verschenkt werden Praline-Capucchino-Tässchen. Bei Getränke-Bossenmeier kann man an sieben Verkaufsständen 100 ausgesuchte Weine probieren und Whisky von der Schwäbischen Alb. Bei Kemmler-Baustoffe dreht sich den ganzen Nachmittag das Glücksrad.