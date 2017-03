Altensteig (Württ.) Werbefilm für Museum steht vor Premiere

Um diese altehrwürdigen Berufe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen – bei Sonderausstellungen im Alten Schloss werden einige von ihnen bis heute vorgeführt – hat sich der Verein entschlossen, eine möglichst lebendige Dokumentation zu erstellen, um auf diese Weise Geschichte erlebbar werden zu lassen. Der Altensteiger Filmemacher Matthias Krumrey wurde kontaktiert. "Er hat uns einen guten Preis und weit mehr gemacht, als in der Leistungsbeschreibung verlangt wurde", ist Henssler des Lobes voll – auch über die professionellen Aufnahmen.

Die einzelnen Streifen dauern jeweils rund sechs Minuten. Weil die Zeitvorgabe möglichst nicht überschritten werden sollte, sei wegen der großen Informationsflut und vielen Einstellungen das Bearbeiten des Materials für ihn eine "schwierige Aufgabe und große Herausforderung" gewesen, räumt Krumrey ein.

Fünf Monitore stehen im Museum zur Verfügung

Gezeigt werden die Filme in Schlossmuseum auf fünf Monitoren an unterschiedlichen Plätzen. Die Bedienung ist einfach. Ein Knopfdruck genügt. Zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden beide Produktionen am kommenden Sonntag, 26. März, während der Dauerausstellung von 14 bis um 17 Uhr. Der Heimat- und Geschichtsverein erhofft sich auch außerhalb der Weihnachtsausstellung und der in diesem Jahr geplanten sechs Aktionstage viele Besucher im Schlossmuseum.