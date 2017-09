Altensteig (Württ.) Weidling stellt Übereinstimmungen fest

Heinrich Kuhn, ehemaliger AfD-Landtagsabgeordneter aus Altensteig, hatte die Zuhörer begrüßt, aus AfD-Sicht Defizite im politischen System benannt und Lösungsvorschläge seiner Partei benannt. AfD-Bundestagskandidat Uwe Burkhart aus Calw sagte in seiner Vorstellung, er stehe wie seine Partei auf dem Fundament des christlichen Abendlandes, so wie sich dies auch im Grundgesetz ausdrücke.

Andreas Weidling stellte in seinem Vortrag christliche Grundwerte den programmatischen Grundsätzen der AfD gegenüber und machte eine hohe Übereinstimmung aus. Die Themen Asyl und Migration zeigten auf , "wo neben der humanitären Hilfe die Verantwortung für die Herkunftsländer und das mögliche Scheitern im Einwanderungsland steht", teilt die AfD dazu mit. Christen sähen sich in beidem gefordert, auch seit Hilfe nur so lange möglich, wie die Kraft dazu ausreicht, "also auch nicht unbegrenzt. Beim Thema Familie sei besonders deutlich geworden, "dass der biblische Bezug als Auftrag und Erfüllung ganz im Vordergrund zur traditionellen Familie steht, so wie ihn auch die AfD definiert".

"Bürgerdialog" nannte die AfD diese Veranstaltung, und es kam schon während des Vortrags und auch in der anschließenden Diskussion zu engagierter Beteiligung der Besucher, die als Lehrer, Ausbilder und "Vollzeitmütter" ihre Erfahrungen eingebracht und übereinstimmend beklagt hätten, dass viele Kinder und Jugendliche vernachlässigt und verwöhnt seien, gleichwohl – ebenso wie die Eltern – mit umso größeren Ansprüchen daher kämen, die sie an Kindergärten, Schulen und Betriebe stellen.