Altensteig (Württ.) Walddorf kann von Nagold profitieren

Großes Entwicklungspotenzial für Walddorf sehe man bei der WHS auch in der räumlichen Nähe zur Großen Kreisstadt Nagold. Dort herrsche eine große Nachfrage nach Wohnraum, was die Bauland-Vermarktung auch in Walddorf beflügeln könnte. Darauf gelte es vorbereitet zu sein.

Walddorfs Ortsvorsteher, Stadtrat Dieter Renz (FWV) dankte Denecke für die "präzise Darstellung" der Walddorfer Gegebenheiten – vor allem der Sonderstellung, die dem Teilort auf Grund seiner Nähe zu Nagold zukomme. An die Ratskollegen appellierte er, zu berücksichtigen, dass die Stadtteile unterschiedliche Profile haben. Außerdem müsse man aufpassen, "dass man beim ÖPNV nicht hinten runterfällt".

Der Altensteiger Gemeinderat stimmte dem Ortsentwicklungskonzept einstimmig zu.