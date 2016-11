Altensteig (Württ.) "Vox amoris" steht im Mittelpunkt

Altensteig. Musik vom 17. Jahrhundert bis in die Jetztzeit steht auf dem Programm des Konzerts, das das Altensteiger Kammerorchester am Samstag vor dem ersten Advent in der Stadtkirche Altensteig gibt. Im Zentrum des Konzerts steht das Violinkonzert "Vox amoris" des zeitgenössischen lettischen Komponisten Peter Vasks.