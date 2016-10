Altensteig (Württ.) Vorschriften lösen Kosten aus

Grundlage war eine vom städtischen Baurechtsamt angeordnete Brandverhütungsschau für alle Versammlungsstätten. In der Markgrafenhalle hat man für 114 000 Euro unter anderem einen zweiten Notausgang in Richtung Sportplatz geschaffen und die Sicherheitsbeleuchtung erweitert. Im Innenraum der Bömbachhalle Spielberg wurden für 40 000 Euro drei Türen eingebaut und ein befestigter Fluchtweg mit Beleuchtung im Freien angelegt. In der Mehrzweckhalle Walddorf wird das Lager unter der Bühne jetzt durch Rauchmelder und ein Signal überwacht. Keine Mängel wurden nach Auskunft von Hochbauamtsleiter Andreas Bayer im Bürgersaal des Altensteiger Rathaus festgestellt.

Der Maßnahmenkatalog wird im kommenden Jahr weiter abgearbeitet. In der 1000 Quadratmeter großen Eichwaldhalle müssen ein zusätzlicher Fluchtweg von der Tribüne in Richtung Grenzweg geschaffen, Brandschutztüre und eine flächendeckende Brandmeldeanlage installiert werden. Dafür entstehen Kosten von 195 000 Euro. Auch bei der Jugenddorf-Sporthalle nebenan ist eine flächendeckende Brandmeldeanlage vorgeschrieben.

300 000 Euro Kosten