Altensteig (Württ.) Von Direktwahl hält die Regionalversammlung nicht viel

Kreis Calw/Freudenstadt. Matthias Proske (40), Referent im Bayrischen Staatsministerium in München, hat sich einen historischen Tag ausgesucht, um zum neuen Verbandsdirektor des Regionalverbandes Nordschwarzwald gewählt zu werden: den Tag, als Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde und 27 Jahre zuvor die Mauer fiel. Doch blühende Landschaften für den Nordschwarzwald zu versprechen, wie es damals nach der Wende Kanzler Kohl getan habe, das getraute er sich denn doch nicht.

Es schien auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauszulaufen. Elf Bewerber hatten sich ursprünglich auf diesen Chefposten in der Geschäftsstelle Pforzheim beworben – mit einer Besoldung von B2 /B3 dotiert wie ein Bürgermeister einer 10 000-Einwohner-Stadt. Frei geworden war die Stelle, weil Dirk Büscher ins Pforzheimer Rathaus wechselte. Im Juli war er zum Ersten Bürgermeister der Goldstadt gewählt worden.

Drei Kandidaten kamen in die engere Wahl und stellten sich und ihre Ziele gestern der Verbandsversammlung vor. Alle drei brachten die wichtigsten Kriterien mit: fundierte Kenntnisse in Fragen der Raumordnung – Kernaufgabe des Verbandes. Das kurze Statement von Andreas Eul, Umweltreferent der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, hinterließ im Gremium am wenigsten Eindruck. Es lief auf einen Zweikampf zwischen dem 40-jährigen bayerischen Landesbeamten Matthias Proske und dem stellvertretenden Verbandsdirektor beim benachbarten Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe hinaus. Obgleich in seiner beruflichen Vita der ständige Wechsel das Beständige war, obsiegte Proske klar mit 31 Stimmen gleich im ersten Wahlgang. Auf Nachfrage nach seinen "kurzen Standzeiten" hatte er vor der Wahl beteuert, "mindestens eine Legislaturperiode" hier bleiben zu wollen. Nach gewonnener Wahl gratulierten ihm sein Vorgänger Dirk Büscher, dem vom Verbandsvorsitzenden Jürgen Kurz für seine "überzeugende Leistung" gedankt wurde, genauso wie dessen Vorgänger Jens Kück und Winfried Scheuermann.