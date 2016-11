Altensteig (Württ.) Vollsperrung der L 351

Erkundungsbohrungen haben gezeigt, dass der talseitig anstehende Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist. Daraufhin musste der betroffene Bereich der L 351 aus Sicherheitsgründen auf einer Länge von rund 200 Metern halbseitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine Baustellenampel.

Aufgrund des starken Straßengefälles würde die halbseitige Sperrung in den Wintermonaten bis zur Instandsetzung der Straße im nächsten Jahr zu erheblichen Verkehrsproblemen führen. Daher wird die Landesstraße im Bereich der talseitigen Setzungen auf einer Länge von 200 Metern seitlich um zwei Meter in den bergseitigen Hang verschwenkt, so dass dem Verkehr wieder durchgängig zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen und die halbseitige Sperrung aufgehoben werden kann.

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der L 351 ab dem Knotenpunkt L 362/L 351 bis zum Gasthof Hirsch in Altensteig-Überberg bis voraussichtlich Freitag, 9. Dezember, erforderlich. Dies teilt das Regierungspräsidium mit.