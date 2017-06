Altensteig (Württ.) Volksbank beginnt mit Abbruch

Der Umzug findet am Freitag dieser Woche, 23. Juni, statt. An diesem Tag bleiben deshalb die Geschäftsräume am angestammtem Platz geschlossen. Kunden können ihre Bankgeschäfte an diesem Tagin der Stadtzweigstelle Markgrafenweg erledigen – und ab Montag, 26. Juni, im barrierefrei zugänglichen, klimatisierten und alarmgesicherten Ausweichquartier. Am gleichen Tag wird mit dem rund drei Monate dauernden Abriss des bestehenden Gebäudes und danach mit den Arbeiten für den Neubau begonnen, teilt Projektleiter Axel Bauer mit.

In den Containern "werden die gleichen Service- und Dienstleistungen wie jetzt angeboten", versichert Bankvorstand Christian Radde. Mit einer Einschränkung: "Der Nachttresor entfällt." Ausgestattet sind die Container mit zwei Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen und einem Kontoauszugsdrucker. Bedient werden die Kunden zu den bisher geltenden Geschäftszeiten an drei Schaltern. Für persönliche Gespräche stehen mehrere Beratungszimmer zur Verfügung. Parkplätze seien vor Ort und auf dem Gelände des früheren Evangelischen Gemeindehauses vorhanden, informiert die Geschäftsleitung.

Als Begründung für den Neubau wird von zuständiger Seite angeführt, dass die 1972 erbaute Hauptstelle in der Altensteiger Unterstadt weder baulich noch energetisch den Anforderungen an ein zeitgemäßes Bankgebäude entspricht. Eine ursprünglich angedachte Sanierung hat sich nach Auskunft von Radde "als unwirtschaftlich erwiesen".