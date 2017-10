Altensteig (Württ.) Vielfalt lockt zahlreiche Besucher an

Umlagert ist jedes Jahr der Stand von Gärtner Armin Fessele aus Nagold-Pfrondorf. Acht besondere Kartoffelarten lagerten in den Kisten des Nebenerwerbslandwirts, darunter die Rote Emmalie und der Blaue Schwede. Auf seinem Grundstücken hat Fessele mehr als 100 Apfelbäume stehen. Begehrt sei besonders sein Brettacher Rotfelder.

Angeboten wurden außerdem Leinöl, kaltgerührte Pflanzenöle, Bärlauch-Apfelessig, Pralinen, Kräutersalze und Naturseifen. Die Baumschule Fischer aus Gültlingen hatte rund 30 Obstgehölze und Beerensträucher aufgestellt. Peter Fischer stand für Auskünfte zur Verfügung.

Heißbegehrt sind jedes Jahr die Apfelküchle des CVJM Walddorf. Für die Produktion wurden diesmal 150 Kilo Äpfel und 30 Liter Teig verwendet. Bewirtet wurden die Besucher außerdem vom heimischen Liederkranz und dem SSV Walddorf. Mehr als 50 Kuchen und Torten fanden ebenfalls guten Absatz.

Vor 20 Jahren hat Walter Maier aus Ammerbuch-Reusten einem Korbmacher über die Schulter geschaut - jetzt ist er selber Weidenkorbflechter und war zum dritten Mal beim Apfelfest dabei. Nicht fehlen durfte der 1. Sensenmähverein Baden-Württemberg mit seiner Vorsitzenden Lore Seebacher aus Garrweiler. Gezeigt wurde das fachgerechte Dengeln.

Eine Attraktion ist jedes Jahr die Obstschau in der Halle. In 90 Flechtkörben lagerten von 40 Spendern angelieferte Apfelsorten, deren Namen die wenigsten kennen: Kardinal Bea und Kaiser Wilhelm, Jakob Fischer und Josef Musch. Und auch von der Oberösterreichische Wein- und der Schweizer Wasserbirne haben manche Besucher sicherlich zum ersten Mal gehört. Nebenan hatte Elfriede Stickel auf einem Holzgestell Gläser mit Apfelgelee und Flaschen mit Kräutern aufgebaut. "Alles selbsterzeugt", fügte die Walddorferin stolz hinzu. Der heimische Imker Waldemar Walz hatte viele Gläser Raps-, Wald- und andere Honigsorten in die Halle mitgebracht. Obst- und Kleinbrenner Fritz Kalmbach aus Spielberg durfte auch beim 16. Apfelfest nicht fehlen. Seine Edelbrände, Liköre und andere Eigenerzeugnisse sind hochprämiert.

Haflingergespann wartet auf Passagiere

Die Altensteiger Stadtwerke informierten über "attraktive Strompreise" und dass zum Jahreswechsel 2018 die Netze von Walddorf, Überberg und Hornberg übernommen werden. Außerdem konnte man an einem Gewinnspiel teilnehmen. Erster Preis: 1000 Kilowatt Strom.

Kinder kamen beim Apfelfest ebenfalls auf ihre Kosten. Sven Genkinger aus Pfalzgrafenweiler hatte seine zwei Haflinger vor den Planwagen gespannt und wartete auf kleine und große Passagiere. Der Kindergarten und die Purzelwichte aus dem Altensteiger Stadtteil legten sich mit ihrem Backmobil ins Zeug. Die Grundschule Walddorf war ebenfalls vertreten. Erstklässler luden zum Flechten von Apfelgirlanden ein, bei der zweiten Klasse konnte man Stofftaschen bedrucken, die Drittklässler hatten einen Bewegungsparcours aufgebaut und bei den Viertklässlern wandelte man auf den Spuren von Wilhelm Tell.

Wer wollte, konnte am Nachmittag unter Leitung von Fachwart Olaf Höger-Martin an einer Führung durch den Streuobstpfad teilnehmen, während in der Halle der Musikverein Walddorf mit seinem Dirigenten Ulrich Schnaidt eine volkstümliche Melodie nach der anderen spielte.

Am Abend zeigte sich Cheforganisatorin Adelheit Keck-McMiken von den Angeboten und der Besucherzahl durchaus zufrieden – hofft allerdings auf besseres Wetter im nächsten Jahr.