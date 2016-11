Altensteig (Württ.) Viel für Altensteig getan

Zum Journalismus kam Krause durch den Sport. Als Schüler in Altensteig berichtete er für die "Calwer Kreisnachrichten" über seinen Tennisverein, in dem er schon seit frühester Jugend aktiv war. Aus dem freien Mitarbeiter wurde erst ein Volontär, dann ein Redakteur. Schließlich wechselte er zum "Badischen Tagblatt" nach Baden-Baden, absolvierte ein berufsbegleitendes Studium an der FU Berlin. In seiner Abschlussarbeit sah er den Sport als "Spielball der Medien". Eine These, die sich später bestätigen sollte.

Bei den Stuttgarter Nachrichten, für die er seit 1997 tätig war, stieg der Vollblutjournalist zum Chefreporter auf. Seine spitze Feder war gefürchtet und geachtet zugleich. Als er 2005 die Leitung der Altensteiger Tennisabteilung übernahm, nutzte er die guten Beziehungen in die Politik und animierte den damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger zu einer Stippvisite in Altensteig. Als Vorsitzender war er in seiner achtjährigen Amtszeit treibende Kraft in dem Verein. "Er hatte so viele Ideen und hat sich richtig eingebracht", würdigte Eckhart Heermann das Erbe seines Vorgängers.

"Geschockt und unendlich traurig" nahm auch Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß die Todesnachricht auf: "Er hat so viel für Altensteig getan." So initiierte Krause ehrenamtlich das "Altensteiger Forum", zu dem er Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Sport – darunter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt oder Showstar Frank Elstner – einlud und mit großem Unterhaltungswert interviewte. "Das war etwas", so Bürgermeister Feeß, "das er seiner Heimatstadt geben wollte."