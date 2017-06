Altensteig (Württ.) Verwunschene Plätze laden zum Verweilen ein

Altensteig-Wart. Zwischen den Ortschaften Wart und Ebershardt, da wo der rote Sandsteinboden auf die letzten Ausläufer des Muschelkalks trifft, liegt die Warterhöhe. Von hier bietet sich ein gigantischer Ausblick zur schwäbischen Alb, in Richtung Vogesen und auf die fast lückenlosen Tannenwälder. In dem ehemaligen Jagdhaus mit parkähnlichen Garten leben Uwe und Evi Kußmaul – und wie jedes Jahr ist ihr Garten am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, an zwei Tagen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.