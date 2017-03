Altensteig (Württ.) Versetzte Einmündungverbessert die Sicht

Altensteig. An der mit Fachbehörden abgestimmten Planung hatte SPD-Stadträtin Ursula Utters in der jüngsten Gemeinderatssitzung Kritik geübt. Dass die Egenhauser Straße nicht in den Kreisverkehr einmündet, könne sie nicht nachvollziehen Und einen Schleppkreisel im Miniformat bräuchte man auch nicht, um allen Fahrzeugen gerecht zu werden. Wegen des starken Verkehrs von vielen Seiten müsse sie sich außerdem fragen, ob eine Querungshilfe für Fußgänger auf der westlichen Seite der Bundesstraße 28 am geplanten Standort nicht zu gefährlich sei. Unter diesen Umständen wäre es besser, keinen Kreisverkehr zu installieren und es bei der bisherigen Ampelregelung zu belassen.

Hochbauamtsleiter Andreas Bayer erklärte, man habe den Kreisverkehr "ein wenig verbreitert" – von 20 auf 22 Meter Durchmesser. Die Querungshilfe sei notwendig, weil Fußgänger einen erhöhten Sicherheitsbedarf hätten und die Verschwenkung der Egenhauser Straße sinnvoll, weil der Sichtbereich dadurch "doppelt so hoch ist", wenn man in die B 28 einbiegt.

In der Sitzung wurde die Frage gestellt, ob ein Gelenkbus problemlos von der Kaufhausbrücke in die Poststraße einfahren könne, was bejaht wurde, dafür benötige er aber die gesamte Straßenbreite.