Altensteig (Württ.) Vereine sind Joos "sehr wichtig"

Das Sportheim war mit rund 50 Zuhörern gut gefüllt. Nach der persönlichen Vorstellung – Joos ist 30 Jahre alt, Sohn eines Pfarrers, Fahrlehrer von Beruf, Mitglied der FBV-Fraktion im Altensteiger Stadtrat – begründete er seinen Entschluss, gegen den Amtsinhaber anzutreten. "In Altensteig läuft seit einem Jahr nicht mehr alles so, wie ich mir das vorgestellt habe". Zum Beispiel habe er wegen der Außenwirkung alles daran gesetzt, dass die Osterausstellung im Schlossmuseum und das Altstadtfest nicht gestrichen werden. Es habe seiner Meinung nach andere Einsparpotenziale gegeben. Ob man die Herrenberger Regisseurin des Kleinen Theaters Altensteig wie bisher bezahlen soll, könnte zumindest hinterfragt werden. Und die städtischen Betriebsausgaben in Höhe von sieben Millionen Euro könnte man ebenfalls durchforsten. Personalkosten einzusparen lehnt Joos ab, ebenso eine Anhebung des Grund- und Gewerbesteuersatzes.

Bei der Ärzteversorgung sollte die Stadt nach Ansicht des Kandidaten alle Hebel in Bewegung setzen, damit sich Absolventen von Universitätskliniken in Altensteig niederlassen: "Bei mir hat sich ein Schulfreund gemeldet, er würde hierher kommen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen." Die Kommune sollte sich überlegen, welches "Zuckerle" angeboten werden könnte.

Als Bürgermeister würde er sich aktiv in die Suche des Jugend-, Missions- und Sozialwerks (JMS) nach einem neuen Standort einschalten, ebenso für die evangelische Kirche, die ein neues Gemeindehaus bauen wolle, tätig werden.