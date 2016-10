Altensteig (Württ.) Veranstalter versprechen Spektakel

Die Kunstradfahrer vom RV Adler Empfingen zeigen Akrobatik auf zwei Rädern (Handstände, Pirouetten, Luftsprünge vom Sattelstand zum Lenkrad). Das Tanzzentrum Hermann aus Freudenstadt bringt eine Kinder- und eine Juniorentruppe in die Eichwaldhalle mit, die Formationen versprechen "eine tolle und rasante Tanzshow". Die Kunstturnerinnen des SV Ostfildern haben Talente in ihren Reihen, die bei Meisterschaften bereits viele Pokale einheimsten. In Altensteig zeigen sie einen turnerischen Querschnitt an mehreren Geräten.

Altensteiger sorgen für Programmschwerpunkt

Kinder und Jugendliche der gastgebenden Turnabteilung sind auch diesmal wieder zum großen Teil am Programm beteiligt. Zum Auftakt hüpfen und laufen verkleidete "Pamperflitzer" durch die Halle. Andere Gruppen hechten über aufgebaute Hindernisse, vollführen Luftsprünge, jonglieren mit Bällen und warten wie vor zwei Jahren wahrscheinlich wieder mit einer "Ulknummer" auf. Ins rechte Licht gerückt werden die Teilnehmer von der professionellen Veranstaltungstechnik People Sound. Insgesamt wird es 21 Vorführungen geben. Der Eintritt ist frei, was nach Auskunft des Spartenleiters nur durch die finanzielle Unterstützung von Firmen aus Altensteig und Umgebung möglich ist.

Bewirtet werden die Zuschauer einmal mehr von der Gruppe Sie & Er.