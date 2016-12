Altensteig (Württ.) Vàmosi beeindruckt mit Körpereinsatz

Altensteig-Spielberg. Die Verpflichtung des Soloposaunisten und musikalischen Leiters Pèter Vàmosi aus Bad Wildbad hat dem Orchester offensichtlich gut getan und neuen Schwung verliehen. Wie der Dirigent die 36 Blasmusikerin der Bömbachhalle mit energischen Hand- und Armbewegungen zu Höchstleistungen antrieb, wiederholt seinen angestammten Platz verließ und in die Höhe sprang, war schlichtweg beeindruckend. Kein Wunder, dass Vàmosi bei diesem Körpereinsatz bereits nach dem zweiten Musikstück sein Jackett auszog und tief durchatmete. "Was für ein Orchester, was für ein Dirigent", schwärmte Norbert Wilhelmi vom Calwer Kreisverband der Blasmusiker, der später diverse Ehrungen vornahm.

Vorsitzender Karl-Heinz Bohnet begrüßte in der Bömbachhalle besonders Musikfreunde ("Berner Bär") aus der Schweiz, mit denen man immer noch in Kontakt stehe. Durch den Abend führte charmant und informativ Annette Winter, sie spielt im Orchester die Klarinette und ließ mit einer Soloeinlage aufhorchen. Fleißige Hände hatten die Bömbachhalle weihnachtlich geschmückt und empfingen die Gäste mit einem Glas Sekt.

Bevor 36 Musiker auf der Bühne Platz nahmen, wurden die Zuhörer mit einem Marsch ("Countdown") und weiteren zwei Titeln der "TK-Kids" unter Leitung von Dieter Krauß auf das nachfolgende Konzertprogramm eingestimmt.