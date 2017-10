Altensteig (Württ.) Unverwechselbare Handschrift

"Ich brauche die Musik und das Spielen wie die Luft zum Atmen", sagte Ana-Marija Markovina in einem Interview. Diese Leidenschaft, mit der sie die Musik betreibt, merkt man jedem Ton ihres Spiels an. Auch sonst hat Markovina ein unkonventionelles Profil: Für sie ist der Mensch hinter der Musik immer Vorbild. Ein Hauptakzent ihrer Arbeit besteht in der Auslotung der Psychologie der Komponisten und in der Erforschung der Seele ihrer Werke.

Schon im Alter von vier Jahren wollte Ana-Marija Markovina unbedingt Pianistin werden. Ihr Klavierstudium führte sie nach Wien, Weimar und Berlin. Während dieser Zeit erweiterte sie ihre Perspektiven durch intensive Auseinandersetzung mit der Kunst, Kultur und Weltgeschichte. Wichtige Impulse – wie die technische Perfektion der "Russischen Schule" oder die Aneignung der Tradition der Wiener Schule – bekam sie von so bedeutenden Lehrern wie Vitaly Margulis, Anatol Ugorski und Paul BaduraSkoda. Letzterer bezeichnete sie als eine der bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Eine rege Konzerttätigkeit als Solistin führt sie regelmäßig in die wichtigen Spielorte wie Philharmonie und Konzerthaus Berlin, Laeiszhalle Hamburg, Beethovenhalle Bonn, Prinzregententheater und Herkulessaal München, Liederhalle Stuttgart, Meistersingerhalle Nürnberg, Glocke in Bremen und viele andere.

Im Ausland spielte Ana-Marija Markovina in den großen Sälen von Amsterdam, Bukarest, London, Luxemburg, Mailand, Rom, Thessaloniki, Wien, Kiev, Taschkent, Kyoto, Osaka, Kyoto. Chicago und Washington. Sie feierte umjubelte Konzerte mit vielen Orchestern in Deutschland, in Europa, Amerika und Asien, beispielsweise mit der Neuen Philharmonie Westfalen, dem Symphonieorchester Münster, der Baden-Badener Philharmonie und dem New Japan Philharmonic Orchestra.