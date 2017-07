Altensteig (Württ.) Uhlig hält dem Festival die Treue

Der Grundgedanke des Musiksommers Altensteig – das Miteinander von Profis und jungen Talenten – findet in diesem Orchester seinen direkten musikalischen Ausdruck. Die gemeinsame Probenarbeit mit den erfahrenen Kollegen und nicht zuletzt das gemeinsame Konzert mit Florian Uhlig bieten den jungen Musikern eine einmalige Erfahrung. Auf dem Konzertpro-gramm stehen, passend zum fünften Musiksommer, Bethovens 5. Symphonie und sein 5. Klavierkonzert.

Als am 22. Dezember 1808 Beethovens "Fünfte" in Wien zur Uraufführung kam, wusste man noch nicht, dass dieses Werk zum Schlüsselwerk der Symphoniegeschichte werden sollte, dessen Beginn mit den charakteristischen vier Tönen ("ta-ta-ta-taaa") weit über den Kreis der Freunde klassischer Orchestermusik hinaus bekannt ist. Beethoven selbst soll diese Tonfolge angeblich mit den Worten erklärt haben: "So pocht das Schicksal an die Pforte."

Der Erfolg dieser Uraufführung könnte unter anderem ausgelöst haben, dass Beethoven im Folgejahr sein fünftes und letztes Klavierkonzert schrieb, das er aber wegen seiner zunehmenden Ertaubung nicht mehr selbst aufführen konnte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde dieses Klavierkonzert ab 1827 durch die Interpretation Franz Liszt bis heute zu Beethovens populärstem Klavierkonzert.