Altensteig (Württ.) Überberg stellt gut ein Drittel der Jungkicker

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen einiger Positionen gab es nur geringfügige Veränderungen. Kassierer Alexander Gogolin macht zwei Jahre weiter, ebenso der erste Spielleiter Sergej Kast senior. Als zweiter Jugendleiter stand Sergej Kast junior nicht mehr zur Verfügung. Marko Fiorenzo ist an seine Stelle getreten. Der Ausschuss setzt sich künftig aus Ilja Spiric, Danny Volle, Aho Senses und – neu – Jörg Kaufmann zusammen.

Das Kader der ersten und zweiten Fußballmannschaft besteht aus 30 Spielern. Den Aufstieg in die Kreisliga A machen Altensteig und Effringen unter sich aus, schätzt Trainer Senses die Lage ein. Wenn es beim SV in den weiteren Begegnungen "gut läuft", sei ein dritter Tabellenplatz drin. Nach Ende der Punktspielrunde wird Senses offiziell verabschiedet.

Die B-, C-, D- und E-Jugend bildet seit Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Simmersfeld. Von rund 150 Jungkickern "kommen 55 aus Überberg", betonte Jugendleiter Christoph Girrbach. Nur für die Bambini gebe es noch genügend Anmeldungen in den eigenen Reihen. Der Bericht des Kassierers Alexander Girrbach fiel erfreulich aus. Das Geld wird unter anderem für Renovierungsarbeiten im Sportheim benötigt. Einen Großteil der Arbeiten will man, laut Auskunft von Girrbach, in Eigenleistung ausführen.