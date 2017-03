Altensteig (Württ.) Türmer geben sich ein Stelldichein

Altensteig (kö). Eine alte Tradition wird zu neuem Leben erweckt: 30 Türmer und Nachtwächer aus Baden-Württemberg wollen sich an diesem Wochenende in Altensteig zu einer Sitzung treffen. Begrüßt werden die Mitglieder am heutigen Samstag um 14 Uhr im Löwentreff der Arbeiterwohlfahrt (AWO) vom heimischen Nachtwächter Martin Spreng.