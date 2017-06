Altensteig (Württ.) Treffen bringt jede Menge neuer Ideen

Burkhardt Thost, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald gab als "der Gast von außen" ein Statement an die Parteibasis, in dem er dazu ermunterte, "den Menschen Mut zu machen statt Ängste zu schüren".

Wie motiviert die CDU in seinem Wahlkreis Calw/Freudenstadt an den Start geht, machte Hans-Joachim Fuchtel nicht zuletzt an der großen Teilnehmerzahl fest. Die Mitglieder hätten das Wochenende im DEKRA Congress Center Wart auch dazu genutzt, sich noch besser zu vernetzen: "Das ist für mich Dialog an der Basis", so Fuchtel.

Die Wahlkampf-Konferenz brachte eine Fülle von Ideen für die kommenden Monate ein. "Wobei wir einen fairen Wahlkampf führen werden", betonte der Parlamentarische Staatssekretär, was man auch von den anderen Akteuren erwarte. "Wir wollen, dass man uns intensiv wahrnimmt", sagte Fuchtel, "dazu werden wir Ereignisse schaffen, zum Beispiel über konkrete Vorschläge zum Leben im ländlichen Raum und mit der positiven Bilanz auf Bundesebene".