Altensteig (Württ.) Trachtenkapelle feiert Geburtstag

Schriftführerin Annika Winter erwähnte in ihrem Rückblick zahlreiche Veranstaltungen, besonders die Jahreskonzerte und den Auftritt beim Schützenfest in Hannover. Ein weiterer Höhepunkt sei die Überreichung der Bürgermedaille der Stadt Altensteig an das aktive Musikerehepaar Suse und Fritz Österle gewesen. 74 Termine habe man absolviert.

Für Jugendleiter Stefan Lehmann machten sich die geburtenschwachen Jahrgänge in der Bläserklasse und bei der Blockflötengruppe bemerkbar. Die Bilanz von Kassiererin Hannelore Kirn fiel durchwachsen aus. Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Verlust von rund 4000 Euro ab. Trotzdem stehe der Verein finanziell auf gesunden Beinen, beschwichtigte Vorsitzender Karlheinz Bohnet.

Licht und Schatten gab es für den temperamentvollen, ungarischen Dirigenten Pèter Vàmosi. Positiv gestimmt habe ihn, dass die rund 30 Musiker an den Übungsabenden voll bei der Sache gewesen seien, die Früchte habe man beim Jahreskonzert im Dezember 2016 ernten können.

Enttäuscht zeigte er sich vom Verhalten einiger Blasmusiker, die bei der Generalprobe fehlten. Das könne man sich in Zukunft nicht mehr erlauben, wenn die hohe Qualität des Orchesters erhalten bleiben soll.

Dass die Spielberger einen "hochmotivierten und ehrgeizigen Dirigenten" verpflichtet haben, ist für Bohnet ein Ansporn, noch besser zu werden. "Vàmosi weiss, was er machen muss, um noch ein bisschen mehr aus uns herauszuholen". Auch in diesem Jahr ist der Terminkalender außerhalb der Jubiläumsfeierlichkeiten gut gefüllt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Dorfplatzhocketsen, Beteiligung an Festen und Umzügen anderer Vereine.

Zum Schluss der Hauptversammlung in der "Linde" wurde ein Videofilm über Auftritte der Blasmusiker im letzten Jahr gezeigt.

Bei der Hauptversammlung wurden langjährige passive Mitglieder geehrt. Seit 60 Jahren fördern Fritz Bühler, Karl Walz, Friedrich Haizmann und Helmut Bohnet den Musikverein, seit 50 Jahren Achim und Rudolf Häussler, seit 30 Jahren Bettina Ambacher, Katja Pfeifle, Manuela Quintus, Rudi Haas, Ernst Broß und Hans Jeske.