Altensteig (Württ.) Tobias Steeb leitet künftig Musikschule

Wildberg. In der Städtischen Musikschule stehen die Zeichen auf Kontinuität. Mit Tobias Steeb rückt ein langjähriger Lehrer der Schule an die Spitze der Einrichtung. Steeb unterrichtet bereits seit 31 Jahren an der Musikschule. Er ist sowohl in der Musikalischen Früherziehung als auch in den Unterrichtsbereichen Trompete und Klavier aktiv. Neben dem Unterricht ist Steeb als Mitwirkender zahlreicher Ensembles und Gruppen sowohl als Musiker als auch als Dirigent in Altensteig und Umgebung bekannt.

"Die Arbeit der Musikschule steht für mich auf zwei Säulen. Zum einen die individuelle Förderung instrumental, vokal und tänzerisch, zum anderen der Bereich Musik für die Gesellschaft", sagt Steeb. Dazu gehören seiner Ansicht nach der Elementarbereich genauso wie die Kooperationen mit Schulen, Kirchen und anderen Einrichtungen. Auch zwischen Musik und Sport sieht Steeb Schnittmengen. Die Musikschule soll sich damit weiter öffnen – ein Weg, den bereits Moritz von Woellwarth eingeschlagen hat. Tobias Steeb möchte diese Arbeit fortsetzen und an eini-gen Stellen noch vertiefen: "Musikschule ist mehr als Begabtenförderung."

Die ersten Bewährungsproben für den neuen Schulleiter warten bereits. Das Jubiläum "50 Jahre Städtische Musikschule Altensteig" am 7. Juli und der folgende Musiksommer sind die ersten großen Auftritte von Tobias Steeb als Musikschulleiter. Das Jubiläum wird am 7. Juli mit einem Festakt im Bürgerhaus, einer Ausstellung im Rathaus sowie einem großen Konzert auf dem Rathausplatz gefeiert. Der Musiksommer bietet in den folgenden zwei Wochen zahlreiche weitere Konzerthöhepunkte und Workshops.