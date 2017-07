Altensteig (Württ.) Tobias Schmid leitet künftig CDU-Stadtverband

Hans Doll hat die Finanzbuchhalterprüfung bestanden "und ist deshalb für diese Position der richtige Mann", kommentierte Wahlleiter Hans-Joachim Fuchtel die Bereitschaft des pensionierten Schulleiters und Altensteiger Gemeinderats, das Amt des Schatzmeisters zu übernehmen. Seine Buchungen und die Belege werden künftig von Walter Beutler und Iris Follak kontrolliert. Als Schriftführer fungiert Michael Pfeifle. Beisitzer sind Volker Nosek, Tom Seeger, Franz Schuler, Helmut Hauser, Jonas Jung, Friedemann Waidelich, Jeremy Beer und Jürgen Waidelich.

Tobias Schmid stellte sich in der Versammlung kurz vor: Er ist 37 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, schloss seine Schulausbildung 1999 mit dem Abitur ab, studierte in Stuttgart Elektrotechnik und arbeitet seit 2005 bei Daimler in der Abteilung Prototypenbau. Seit 2014 sitzt Schmid für die CDU im Altensteiger Gemeinderat und engagiert sich im Evangelischen Jugendwerk. Er sei ein begeisterter Heim- und Handwerker und ein ebenso begeisterter Ski- und Snowboardfahrer, ließ er die Zuhörer wissen.

Sein erstes Ziel sei, dass der CDU-Stadtverband im Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl "Flagge zeigt". Deshalb seien einige Aktionen geplant. Dazu gehören für ihn Info-Stände auf dem Altensteiger Marktplatz und Hausbesuche. Als Geschenk werde man Quizkarten über die CDU ("Wussten Sie schon, dass..") und Zahnbürsten mit dem Werbeslogan "Fuchtel in aller Munde" verteilen. Der 65-jährige Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär, selbst Altensteiger, bewirbt sich erneut um ein Direktmandant. Bei der Hauptversammlung kündigte Fuchtel an, den Europaabgeordneten Daniel Caspary für einen Vortrag nach Altensteig zu lotsen und ergänzte: "Vielleicht gelingt mir das ja auch bei EU-Kommissar Günther Oettinger."