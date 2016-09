Altensteig (Württ.) Tiefgarage verbindetdrei Gebäude

Claus Frey, Markant-Bau Nagold, bedankte sich beim Baggerbiss für die gute und vorbildliche Zusammenarbeit mit der Stadt Altensteig. Nach den Plänen des ortsansässigen Architekten Michael Pfeifle, führen die Bauunternehmer Armend und Shkelzen Krasniqi aus Altensteig die Bauarbeiten aus.

Bürgermeister Feeß zeigte sich sehr erfreut darüber, dass der entstehende Geschosswohnungsbau in hochwertiger Ausführung die Bedürfnisse nicht nur der jüngeren Generation, sondern auch der Senioren erfüllen und gleichzeitig bestehende Defizite in diesem Segment abdecken wird. "Der Gemeinderat hat für die Planungen sogar einen sehr alten Bebauungsplan geändert, um der Form des Bauvorhabens mit drei Gebäuden, die alle ringsum belichtet sind, gerecht zu werden", so das Stadtoberhaupt.

Vier seniorengerechte Wohnungen mit Tiefgaragenplatz, Aufzug und Tageslichtbädern in der Größenordnung von 62 bis 128 Quadratmetern hat Karin Frey, für die Vermarktung zuständig, schon verkauft. Zwei der neuen Eigentümer, die an der Innenausstattung noch mitwirken können, griffen selbst zum Spaten beim Baubeginn für ihr zukünftiges Zuhause. Sie feierten bei einem Umtrunk mit den Baubeteiligten, die alle aus Altensteig oder der Region kommen und langjährige Erfahrung mitbringen, den Start der rund 18-monatigen Bauphase.