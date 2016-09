250 Kinder und Jugendliche nahmen an den vier Sommer-Fußballcamps der Athleten für Christus in Walddorf teil. Bei meist herrlichem Sommerwetter konnte das gesamte Sportprogramm im Freien auf dem Sportplatz stattfinden. Unter Anleitung eines internationalen Trainerteams wurde jeden Morgen intensiv an acht Stationen trainiert. Die Fortschritte von Montag bis Freitag waren beachtlich. Nachmittags stand das Campturnier auf dem Programm. Oft bis zum letzten Spiel wurde um die besten Platzierungen gekämpft. Das "Training" mit der Bibel befasste sich mit dem Thema "Ich habe das Beste gefunden: Jesus!" Weiter zum Programm gehörten interessante Abende, viele Gespräche und besondere Gäste. Foto: AFC