Altensteig (Württ.) Stubenmusik spezial

Altensteig. Am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, ist es wieder soweit: Das gemütliche Café Wohnzimmer am Altensteiger Rathausplatz lädt zu seiner allmonatlichen Stubenmusik. Diesmal unterhalten dort drei besonders talentierte junge Singer und Songwriter das Publikum, nämlich das Trio um Josua Schwab mit Svenja Hagen und Leontina Klein. Während Svenja sich als das Mädchen mit der souligen Powerstimme präsentiert, schlagen Josua und Leontina leisere, dafür aber oft sehr tiefgründige Töne an.