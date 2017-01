Altensteig (Württ.) Sternsinger bringen Neujahrssegen

Begleitet wurden sie von ehrenamtlichen Kirchenmitarbeitern unter Leitung von Ingrid Slunitschek. Zum Abschluss gestalten sie am morgigen Dreikönigstag das Hochamt in der Heilig-Geist-Kirche in Altensteig mit.

In seiner Predigt will Pfarrer Lorenz Rösch unter anderem auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, unter dem Menschen in vielen Ländern leiden. In Kenia habe das zum Austrocknen eines Sees und extremer Trockenheit geführt.

Die Sternsingeraktion fand 1959 erstmals statt, die Ursprünge reichen aber viele Jahrhunderte zurück. Getragen wird sie vom Kindermissionswerk und dem Bund der Katholischen Jugend.