Altensteig (Württ.) Stadtwerkedrehen kurz denStrom ab

Altensteig. Rund zehn Millionen Euro haben die Altensteiger Stadtwerke in den vergangenen fünf Jahren in den Ausbau der Stromversorgung investiert. Nun wird die gesamte Stadt von einem 20 000-Volt-Kabelnetz versorgt. Zusätzlich haben die Stadtwerke am Übergabepunkt zur Netze BW zwei Leistungstransformatoren errichtet, um die 20 000-Volt-Lieferspannung konstant zu halten und Netzrückwirkungen und Störungen aus dem Netz der Netze BW zu reduzieren. All das trage zu einer deutlichen Steigerung der Versorgungssicherheit bei, teilen die Stadtwerke mit. Nach umfangreichen Tests sollen die Transformatoren nun in Betrieb genommen werden. Dazu müssen die Stadtwerke die Stromversorgung in der Altensteiger Kernstadt und in den Ortsteilen Altensteigdorf, Berneck, Garrweiler, Spielberg und Wart für einige Minuten unterbrechen. Dies soll am Sonntag, 26. November, zwischen 5 und 6 Uhr geschehen. Die Stadtwerke empfehlen, geeignete Maßnahmen zu treffen – beispielsweise EDV-Systeme zu sichern und die Funktion von Kühlanlagen zu überprüfen.

Wie Stadtwerke-Leiter Günther Garbe erklärt, ist die Maßnahmen mit erheblichem personellem Aufwand verbunden – unter anderem müsste die Hauptleitung durchtrennt und neu angeschlossen werden.