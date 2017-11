Altensteig (Württ.) Stadt ersetzt verlorengegangene Stellplätze

Die Parksituation in der Hegelstraße hat sich wieder etwas entspannt. Nach dem Verkauf der Sonnenhalde waren dort öffentliche Stellplätze weggefallen. In unmittelbarer Nähe an der Hegelstraße hat die Stadt Altensteig jetzt in Absprache mit dem Haus Sonnenhalde eine entsprechende Zahl neuer Stellplätze geschaffen.

"Es war das erste Projekt, das der Bereich Tiefbau selbst verwirklicht hat", sagt Bereichsleiter Dirk Greiser. Bautechniker Michael Bast zeichnete für Planung und Ausschreibung verantwortlich. Die Kosten lagen bei rund 90 000 Euro. Die Parkplätze sind bereits freigegeben.

Für ausreichend Licht ist ebenfalls gesorgt